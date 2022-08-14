"التحالف الوطنى" يدعم أسر ضحايا كنيسة أبو سيفين بـ15 ألف جنيه ودعم شهرى للمتضررين

كتب محمد السيد

أعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى، صرف دعم نقدي قيمته 15 ألف جنيه لكل أسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وذلك عن طريق (جمعية الأورمان) عضو التحالف الوطني، بهدف مؤازرتهم في هذا المصاب الأليم.

كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة (لمؤسسة مصر الخير) عضو التحالف الوطني بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر والتي تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر يقوم متطوعين (مؤسسة صناع الحياة) بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياة على المواطنين وفرق الامن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات.

وفي سياق متصل قامت (مؤسسة اهل مصر) عضو التحالف الوطني بصدد وضع خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الاخلاء الامن في حال وقوع حريق او اي كوارث طبيعية على ان يتم البدء في تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الإرشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف وبإستخدام شباب المتطوعين لتفادي حدوث خسائر جسيمة في الارواح في حال وقوع مثل هذا الحوادث.

هذا ويبحث التحالف مع (بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان) آلية المساهمة في جهود إعادة الكنيسة والمنطقة المتضررة حولها.

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).



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