الباحث أحمد ياسر جعفر يحصل على درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير جيد جدا

شهدت كلية التجارة جامعة الزقازيق،أمس السبت 13 أغسطس 2022 مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة، التي قدمها الباحث أحمد ياسر جعفر، بناء على موافقة مجلس الكلية، بتاريخ 18 يناير 2021، وأعتماد الدكتور نائب رئيس الجامعة للداسات العليا والبحوث، في 7 فبراير 2022، عن موضوع «أثر هيكل الملكية على العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم في الشركات المساهمة المصرية.. دراسة اختبارية».

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور نعيم فهيم حنا عطية، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، «مشرفا ورئيسا».

الأستاذ الدكتور السيد جمال محمد علي، مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، «عضوا».

الأستاذ الدكتور ثناء محمد طعيمة، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بنها، «عضوا».

الأستاذ الدكتور أحمد محمد شاكر سمعان، أستاذ المحاسبة المساعد ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، «عضوا».

ومنحت اللجنة الباحث درجة الماجيستير في المحاسبة، بتقدير جيد جدا.