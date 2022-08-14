اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل هيئة التدريس والعاملين فى مدرسة سان أرسانى

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:23 م
البابا تواضروس يستقبل هيئة التدريس والعاملين فى مدرسة سان أرسانى البابا تواضروس يستقبل هيئة التدريس
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة صباح اليوم الأحد، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة وأعضاء هيئة تدريس والعاملين فى مدرسة سان أرسانى للغات التابعة لقطاع كنائس وسط القاهرة.

 

وقدم الأنبا رافائيل الشكر لقداسة البابا على إتاحة الفرصة لفريق العاملين بالمدرسة للالتقاء بقداسته، ثم قدم شرحًا لنظام العمل فى المدرسة.

 

وألقى قداسة البابا كلمة أشار خلالها إلى المدرسة وقيمتها والمدرس وقامته ودورهما فى بناء المجتمع، ثم تحدث عن الرؤية التى تعمل بها المدارس التابعة للكنيسة والتى تتضمن التركيز على خمسة مجالات، هي:

 - محبة الله 

- محبة الآخر 

- محبة الوطن 

- محبة الطبيعة (البيئة)

- محبة السماء

 

وعقب الكلمة استمع قداسة البابا إلى أسئلة الحضور وأجاب عليها ثم قدم لهم بعض الهدايا التذكارية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مدرسه سان ارسانى

كنائس وسط القاهره



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