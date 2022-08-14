الأموال العامة تلقي القبض على شخصين لاتهامهما بحيازة عملات مزورة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، ومديرية أمن القاهرة من ضبط شخص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، لحيازته عملات وطنية مقلدة وكمية من مخدر الآيس، وبمواجهته أقر بسابقة شرائه المبالغ المالية المضبوطة بحوزته مقابل مبلغ مالى صحيح من أحد الأشخاص، والذى يدير صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

بتكثيف التحريات تم التوصل إلى القائم على إدارة تلك الصفحة المشار إليها، وهو شخص مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وقيامه بإنشاء وإدارة تلك الصفحة لترويج العملات الوطنية المقلدة مقابل مبالغ مالية صحيحة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وفور القبض عليه عثر بحوزته على عدد من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة، وهاتف محمول" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تُشير لنشاطه الإجرامى "الصفحة الإلكترونية التى يقوم من خلالها بعرض العملات المقلدة" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحصله على العملات المقلدة من شخص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" نظير حصوله على عمولة، وبإستهداف الأخير تم ضبطه ("يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة)، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة من عدة فئات مختلفة وبعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير، وهاتف محمول وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.