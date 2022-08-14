اليوم السابع
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الأمم المتحدة: نقص في تمويل عمليات الإغاثة بقيمة 34 مليار دولار

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:51 م
الأمم المتحدة: نقص في تمويل عمليات الإغاثة بقيمة 34 مليار دولار جوتيريش
كتبت: هند المغربي

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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن النقص فى تمويل عمليات الإغاثة يبلغ نحو 34 مليار دولار وهو الأكبر على الإطلاق.

 

ولفت بيان المنظمة الأممية إلى أنه فى غضون ذلك، وصلت الاحتياجات العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع وجود 303 ملايين شخص فى أزمة فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يُعتبر رقما قياسيا.

 

وقال المتحدث ينس لاركيه باسم أوتشا: "تهدف نداءات الأمم المتحدة إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفا، لافتا إلى انه لم يسبق أن دُعى العاملون فى المجال الإنسانى للاستجابة لهذا المستوى من الحاجة، ويفعلون ذلك فى بيئات أكثر خطورة من أى وقت مضى." 

 

 

وأشار البيان إلى أنه تقترب تكلفة مشاريع الإغاثة التى تنسقها الأمم المتحدة هذا العام من 50 مليار دولار وأنه على الرغم من أن تعهدات التمويل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق – بلغ مجموعها أكثر من 15 مليار دولار – إلا أن الاحتياجات تفوق الأموال.

 

وأشار لاركيه إلى أن "هذه هى أكبر فجوة شهدناها على الإطلاق. ومع ذلك، فهو أيضا أكبر مبلغ تم الالتزام به من الجهات المانحة على الإطلاق" مضيفا أن المشكلة تكمن فى أن الاحتياجات فى العالم آخذة فى الازدياد، أسرع بكثير من التمويل المتدفق.


الأمم المتحدة

الإغاثة

تمويل

أوتشا



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