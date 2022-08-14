اليوم السابع
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الأمم المتحدة بمصر تقدم التعازي لأهالي ضحايا كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:14 م
الأمم المتحدة بمصر تقدم التعازي لأهالي ضحايا كنيسة المنيرة الأمم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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أعربت أسرة الأمم المتحدة فى مصر عن بالغ حزنها إزاء الخسائر فى الأرواح، الناجمة عن الحريق فى كنيسة أبو سيفين فى الجيزة.

وتقدمت المنظمة بأحر التعازى إلى أسر الضحايا وإلى شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، مع خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبها أعربت منظمه الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن بالغ حزنها لفقدان العديد من الأطفال حياتهم اليوم فى حريق كنيسة أبو سيفين فى الجيزة الذى راح ضحيته 41 شخصًا على الأقل وقدمت يونيسف خالص التعازى لأهالى ضحايا الحادث الأليم.

فيما قدمت عدد من الدول العربية والأجنبية عن خالص تعازيها لمصر حكومة وشعبا فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين فى إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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