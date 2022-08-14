الأقصر تواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، استكملت أعمالها فى فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه انطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المحاميد البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور. محمد محمود محمد رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، والدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، والدكتور كيرلس لطفى الطبيب بوحدة المحاميد البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية -إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الزينية البيطرية -إدارة الزينية البيطرية برئاسة دكتورة هاشم رئيس وحدة الزينية البيطرية ومشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى).

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تم أيضاً العمل فى لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة البغدادي البيطرية، بإدارة البياضية البيطرية، وبرئاسة الدكتورة ياسمين ربيع رئيس الوحدة البيطرية بالبغدادى، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة المدامود البيطرية بإدارة الزينية البيطرية، وبرئاسة الدكتور محمود حسانين رئيس الوحدة البيطرية بالمدامود، حيث تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، بالإضافة إلى تنفيذ عمل التوعيات ولقاءات إرشادية بيطرية بلجان التحصين.



تحصين المواشي بالأقصر ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



تحصين المواشي بالأقصر ضد الحمى القلاعية



جانب من تحصين المواشي بالأقصر ضد الحمى القلاعية



حملات تحصين المواشي بالأقصر ضد الحمى القلاعية