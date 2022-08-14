الأرصاد تُحذر من الطقس الحار وارتفاع نسبة الرطوبة: لا تقتربوا من أشعة الشمس

كتب أحمد عرفة

حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الأحوال الجوية غير المستقرة، والطقس الحار خلال الفترة المقبلة.

قالت " منار غانم" خلال مداخلة ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه اليوم الأحد الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي على قناة "dmc"، إن نسبة الرطوبة في مختلف محافظات الجمهورية قد تتجاوز 95% خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط في السواحل الشمالية، وتتجاوز 85% في القاهرة وهذه النسب هي التي تجعل الأشخاص يشعرون بارتفاع درجات الحرارة، ولهذا يجب على المواطنين تناول المشروبات والسوائل الأيام المقبلة مع الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة مساء حتى الرابعة عصرًا.

وشددت كذلك على ضرورة ارتداء حامي للرأس في حالة الاضطرار للتعرض للشمس خاصةً وأن استمرار ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، متوقعة حدوث شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى سطوع الشمس.

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من القيادة بسرعة كبيرة على الطرق مع الشبورة، وذلك لأنها سستؤثر على الرؤية، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة في مختلف الأماكن من أجل إشعار الشخص بتخفيض درجات الحرارة في ظل الدرجات المرتفعة والرطوبة الكبيرة.