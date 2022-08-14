استمرار الحملات المكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى أول المحلة.. صور

استمرارا للحملات المكبرة لرفع الإشغالات، شنت رئاسة حى أول المحلة تحت إشراف أحمد المغاورى رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة فتح الطرق أمام المارة والسيارات والمرور على المقاهى والكافيهات بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد حماد رئيس قسم شرطة مرافق الغربية والمقدم طه عتلم قائد مرافق المحلة ومعاونة والرائد محمد طه تحت إشراف اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، حيث قامت الحملة برفع الإشغالات بشوارع الجلاء وشكرى القواتلى والجيش والبحر.
وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات وتحرير العديد من المحاضر للمخالفين والتشديد والتنبية على أصحاب المحلات بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء مع ضرورة رفع جميع الإشغالات من أمام المحالات والالتزام بمواعيد وقرارات الغلق.
رفع الإشغالات
جانب من الحملة
جانب من رفع الإشغالات
حملة رفع الإشغالات
رفع الإشغالات بالمحلة
جانب من الحملة
رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات بالمحلة
رفع الإشغالات
جانب من الحملة
رفع الإشغالات
رفع الإشغالات فى حى أول المحلة
رفع الإشغالات بالمقاهى
رفع الإشغالات
جانب من الحملة
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