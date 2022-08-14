اليوم السابع
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استمرار الحملات المكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى أول المحلة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:28 ص
استمرار الحملات المكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى أول المحلة.. صور رفع الإشغالات
الغربية عادل ضرة

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استمرارا للحملات المكبرة لرفع الإشغالات، شنت رئاسة حى أول المحلة تحت إشراف أحمد المغاورى رئيس الحى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة فتح الطرق أمام المارة والسيارات والمرور على المقاهى والكافيهات بنطاق الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد حماد رئيس قسم شرطة مرافق الغربية والمقدم طه عتلم قائد مرافق المحلة ومعاونة والرائد محمد طه تحت إشراف اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، حيث قامت الحملة برفع الإشغالات بشوارع الجلاء وشكرى القواتلى والجيش والبحر.
 
وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات وتحرير العديد من المحاضر للمخالفين والتشديد والتنبية على أصحاب المحلات بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء مع ضرورة رفع جميع الإشغالات من أمام المحالات والالتزام بمواعيد وقرارات الغلق.
 
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رفع الإشغالات
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جانب من الحملة

 

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جانب من رفع الإشغالات

 

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حملة رفع الإشغالات

 

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رفع الإشغالات بالمحلة

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-11_3
جانب من الحملة

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-12
رفع الإشغالات

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-12_1
جانب من رفع الإشغالات بالمحلة

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-12_2
رفع الإشغالات

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-12_3
جانب من الحملة

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-13
رفع الإشغالات

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-13_1
رفع الإشغالات فى حى أول المحلة

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-13_2
رفع الإشغالات بالمقاهى

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-13_3
رفع الإشغالات

 

PHOTO-2022-08-13-23-38-13_4
جانب من الحملة

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


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شرطة مرافق الغربية

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