اليوم السابع
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ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة في النمسا إلى 23 مرشحا

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:59 م
ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة في النمسا إلى 23 مرشحا علم النمسا
كتبت: هناء أبو العز

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 ارتفع عدد المرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية في النمسا، والتي من المقرر إجراؤها في 9 أكتوبر المقبل، إلى 23 مرشحا.
 
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات - في بيان لها اليوم الأحد - أن 3 مرشحين جدد أعلنوا خوضهم الانتخابات الرئاسية للفوز بمقعد الرئاسة في قصر هوفبورج .
 
وأوضحت اللجنة أنه يتعين على المرشحين الـ 23 الذين يريدون خوض الانتخابات الرئاسية تقديم 6 آلاف توكيل على الأقل من الناخبين للسلطات الانتخابية الفيدرالية قبل حلول 2 سبتمبر المقبل،  مشيرة إلى أن التوكيلات تعد عقبة كبيرة أمام المرشحين خاصة أن معظمهم مستقلون ولا ينتمون إلى أي أحزاب أو منظمات سياسية أو اجتماعية معروفة.
 
يشار إلى أن الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين يأتي في مقدمة المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث يسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.
 

النمسا

فان دير لاين

انتخابات النمسا

الانتخابات الرئاسية



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