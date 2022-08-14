إندبندنت: انتقادات لبوريس جونسون لسفره مرتين × أسبوعين رغم تفاقم أزمة تكلفة المعيشة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى المستقيل بوريس جونسون شوهد فى اليونان وهو يستمتع بإجازته الصيفية الثانية خلال أسبوعين رغم تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

واتهم رئيس الوزراء بقيادة "حكومة زومبي" والفشل فى توفير الطمأنينة للعائلات القلقة بشأن فواتير الطاقة المرتفعة المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 3600 جنيه إسترلينى فى أكتوبر.

واتهم حزب العمال جونسون بالتعامل مع أسابيعه الأخيرة فى منصبه على أنها "حفلة وأحدة كبيرة" ، بعد أن تم تصويره وهو يتسوق لشراء البقالة فى سوبر ماركت فى اليونان.

وأفادت مواقع إخبارية يونانية أن جونسون وزوجته كارى كانا فى نيا ماكرى ، وهى بلدة ساحلية بالقرب من أثينا ، وعلى بعد ساعات قليلة فقط من مكان يمتلك والده ستانلى فيه فيلا.

وكان عاد رئيس الوزراء من عطلة فى سلوفينيا الأسبوع الماضى فقط ، بعد أن استمتع باستراحة فى منتجع جبلى يوفر "طاقات الشفاء".

وقال متحدث باسم حزب العمال: "فيما يتعلق بالأدلة الواردة فى الأشهر القليلة الماضية ، يبدو أنه لا يحدث فرق كبير إذا كان رئيس الوزراء فى المكتب أو فى عطلة".

وأضاف المسئول العمالي: "إنها مجرد حفلة كبيرة لبوريس جونسون بينما تكافح البلاد مع أزمة تكلفة المعيشة فى حزب المحافظين".

فى حديثه يوم الخميس ، قال جونسون إنه يمكن أن يقدم مساعدة جديدة بشأن فواتير الطاقة- لكن يمكن للجمهور أن يتوقع من رئيس الوزراء المقبل تقديم دعم مإلى إضافى لمعالجة تكاليف المعيشة المتصاعدة.