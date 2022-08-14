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"إكسترا نيوز" تعرض اللقطات الأولى من داخل كنيسة أبو سيفين بعد الحريق.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:40 م
"إكسترا نيوز" تعرض اللقطات الأولى من داخل كنيسة أبو سيفين بعد الحريق.. فيديو اكسترا نيوز داخل كنيسة أبي سيفين
كتب محمد عبد العظيم

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رصد عوض الغنام، مراسل قناة "أكسترا نيوز"، اللقطات الأولى من داخل كنيسة "أبى سيفين"، بعد الحريق الذى تعرضت له صباح اليوم. 

وكان حريق قد اشتعل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث قدم الرئيس تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وأكد الرئيس السيسى خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.
 
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

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كنيسه المنيره

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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