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إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 9 أقاليم بسبب العواصف بفرنسا

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:55 ص
إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 9 أقاليم بسبب العواصف بفرنسا العواصف
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية فى 9 أقاليم بسبب العواصف فى معظم أنحاء البلاد المصحوبة بسقوط أمطار مع انخفاض فى درجات الحرارة فى أقاليم: "الأين" (التابع لمنطقة رون ألب فى فرنسا) و"رون" (الواقع فى المنطقة الشرقية الوسطى من منطقة "رون - الألب" فى فرنسا) و"لوار" (الواقع فى وسط شرق فرنسا) و"لوار العليا" فى جنوبى وسط البلاد و"الأرديش" (التابعة لمنطقة "أوفرن-رون ألب") و"دروم" (الواقع فى جنوب شرق فرنسا) و"إزار" (فى منطقة "أوفرن-رون ألب" شرق فرنسا) و"جارد" (فى جنوب فرنسا فى منطقة "لانجدوك روسييو") و"هيرولت" (التابع لمنطقة "لانكدوك - روسيون").

 

وقالت هيئة الأرصاد - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد - أن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 و21 درجة على الواجهة الغربية وبين 20 و24 درجة فى الجنوب الشرقى وبين 12 و18 درجة فى الشمال الشرقي.

 

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة لن تتجاوز الحد الأقصى الذى يتراوح بين 21 و28 درجة فى "آكيتين الجديدة" (أكبر منطقة إدارية فى فرنسا، وتقع فى الجنوب الغربى من البلاد) و"بروتاني" (منطقة ثقافية تقع فى شمال غرب فرنسا) و "نورماندي" ( إحدى المناطق الإدارية فى شمالى فرنسا).

 


هيئة الأرصاد

حالة الطوارئ

شرق فرنسا

العواصف فى فرنسا

نورماندى



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