إعادة تأهيل وتطوير طريق "الشهداء- العراقية" فى المنوفية.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

تابع محمد العربي نائب رئيس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال فرد وتسوية ودك طبقة السن بطريق "الشهداء- العراقية" طريق 25 بمنطقة مركز شباب العراقية، والذي تقوم بتنفيذه هيئة الطرق والكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الجدير بالذكر أن مركز الشهداء يشهد فترة تحول، وتطور غير مسبوقة بمشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق كأحد القطاعات الهامة، والحيوية التي ستحدث تغييراً، وتطوراً ملحوظاً بكافة مناحي الحياةً والأنشطة بالمدينة، وتعتبر أهم سبل التنمية المستدامة.

يأتي ذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو تحسين شبكة الطرق الرئيسة، والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، وتحقيق الأمان، والسلامة على الطرق، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان إنهائها وفق المعايير، والمواصفات المطلوبة.

اثناء العمل



الاعمال بالطريق



جانب من الطريق



متابعات مستمرة (1)