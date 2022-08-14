إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.