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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:41 ص
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة. 

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.
 
ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.
 
 
 

 


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