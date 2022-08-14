إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بصحراوي بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 12 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من زغلول فايز، 38 سنة، عامل، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج، وصموائيل عادل، 19 سنة، وبه جروح و كدمات، ورامي سعيد، 17 سنة، طالب، وبه إشتباه كسر بالعمود الفقري، ومجدي سيف، 53 سنة، وبه جروح و كدمات، و ملاك يونان، 35 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وابانوب انتانيوس، 16 سنه، وبه كسر مضاعف بالساق اليسري، وفوزي حامد، 68 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، ومصاب مجهول الاسم، وبه غيبوبة، ومينا رمزي، 30 سنة، وبه إشتباه كسر بالساق الأيسر، وكريز ماري، 16 سنة، وبه جروح و كدمات، و رامي عياد، 15 سنة، وبه جروح و كدمات، وماركو ميري، 16 سنة، وبه جروح و كدمات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.