إصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية في الغربية

الغربية - محمد طارق

شهد طريق قرية محلة مرحوم بمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل القرية، مما أسفر عن إصابة شخص في العقد الخامس من عمره بكدمات وكسور بالجسد، وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل القرية، مما أسفر عن إصابة شخص يدعي"طارق ق" يبلغ من العمر 58 سنة ومقيم بقرية كفر عصام التابعة لذات المركز، بجروح وكسور متفرقة بالجسد، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث تم نقله الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.