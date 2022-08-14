اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 04:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية في الغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:53 م
إصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية في الغربية انقلاب دراجة بخارية- أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق قرية محلة مرحوم بمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل القرية، مما أسفر عن إصابة شخص في العقد الخامس من عمره بكدمات وكسور بالجسد، وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل القرية، مما أسفر عن إصابة شخص يدعي"طارق ق" يبلغ من العمر 58 سنة ومقيم بقرية كفر عصام التابعة لذات المركز، بجروح وكسور متفرقة بالجسد، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث تم نقله الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

حادث

دراجة بخارية

انقلاب دراجة بخارية

طنطا

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:27 ص

رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول أنشطة القوافل الطبية لدعم حياة كريمة

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:23 ص

محافظ الغربية لـ"اليوم السابع": حياة كريمة غيرت الحياة فى مرحلتها الأولى بمركز زفتى.. انتهينا من تنفيذ 430 مشروعا وجارٍ تنفيذ 100 أخرى بـ54 قرية من إجمالي 1000 مشروع.. رحمي: المحافظة تشهد تنفيذ 13مشروعا تنمويا

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:00 ص

رصف 555 شارعا بطول 598 كم خلال 3 سنوات بتكلفة مليار و255 مليون جنيه بالغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة