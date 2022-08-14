إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالغربية

الغربية - محمد طارق

شهد شارع الجيش في مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حادث انقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة أمام قسم مرور زفتي، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير آمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع الجيش إمام قسم مرور زفتي، بوقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة توك توك كآن يستقلها شخصين، وذلك بسبب السرعة الزائدة لسائق التوك توك، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وتم نقلهم الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.