اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:27 ص
إصابة شخصين في حادث انقلاب توك توك بالغربية حادث إنقلاب توك توك
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد شارع الجيش في مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، حادث انقلاب توك توك بسبب السرعة الزائدة أمام قسم مرور زفتي، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير آمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع الجيش إمام قسم مرور زفتي، بوقوع حادث تصادم وانقلاب مركبة توك توك كآن يستقلها شخصين، وذلك بسبب السرعة الزائدة لسائق التوك توك، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وتم نقلهم الي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

حادث

توك توك

الغربية

زفتي

انقلاب توك توك

قسم مرور زفتي



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية لـ"اليوم السابع": حياة كريمة غيرت الحياة فى مرحلتها الأولى بمركز زفتى.. انتهينا من تنفيذ 430 مشروعا وجاري تنفيذ 100 آخرين بـ54 قرية من إجمالي 1000 مشروع.. رحمي: المحافظة تشهد تنفيذ 13مشروعا تنمويا

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:00 ص

رصف 555 شارعا بطول 598 كم خلال 3 سنوات بتكلفة مليار و255 مليون جنيه بالغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:00 ص

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالسنطة فى الغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:42 ص

استمرار الحملات المكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى أول المحلة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:28 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة