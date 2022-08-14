إصابة ربة منزل بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

أصيبت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الأحد، في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتم نقلها إلى المستشفى.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة ربة منزل بطلق ناري بالذراع الأيسر، في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، وتبين أن السيدة تدعى زينب عبد الرحيم شاكر، 37 عامًا، مقيمة بالقرية، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي مرتكبها.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابة إلي مستشفى طوخ التكاملي بمركز نقادة لتلقي العلاج اللازم.
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