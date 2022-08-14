إزالة 432 حالة إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة ورفع كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين المختلفة.

ويأتى ذلك وفقا لخطة المحافظة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق، للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 432 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك، وتضمنت الحملات الرقابية ازالة 385 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور.

كما أسفرت الحملات عن رفع 35 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات و12 حالة برشيد، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.