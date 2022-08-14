إزالة تعديات ورفع إشغالات بموقف الأقاليم بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات والإشغالات، مع التدخل السريع لمواجهة الطوارئ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، حالة تعدى فى المهد تم رصدها من خلال بناء غرفة بمساحة 30 م2 على قطعة أرض زراعية بناحية قرية دابود ، وتم التعامل الفورى معها ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة إستهدفت إزالة عدد من الإشغالات بموقف الأقاليم والمناطق المحيطة به وذلك وسط مشاركة من العميد محمد الجندى رئيس شرطة المرافق ، وإدارة الأمن بديوان عام المحافظة ، بجانب نواب رئيس المدينة ورئيس حى غرب مدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات الوحدة المحلية.