إحالة 63 موظفا للتحقيق لعدم الالتزام بمعايير الانضباط الإدارى في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 53 من العاملين بالمنشآت الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة 10من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية بقرى بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.