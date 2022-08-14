إجراء 550 منظار جهاز هضمى بمستشفى الكرنك لمنتفعى التأمين الصحى الشامل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه داخل قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، يتم عمل أنواع المناظير المختلفة على يد نخبة متميزة من الأطباء، حيث أنه منذ بداية تشغيل قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى خلال شهر ( فبراير 2022 ) حتى شهر ( يوليو 2022 ) تم إجراء 550 منظار جهاز هضمي لمنتفعى التأمين الصحي الشامل بالأقصر والأجانب أيضاً، وذلك خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى:- "أوقات كتير بيكون صعب تشخيص أمراض الجهاز الهضمي بدون منظار، حالات زي القيء الدموي والنزيف الشرجي بتحتاج تشخيص دقيق، وفي بعض الحالات تحتاج أخذ خزعة للتعرف على سبب النزيف واستبعاد وجود أورام"، وتنوعت المناظير في مستشفى الكرنك ما بين 435 منظار معدة، و115 منظار قولوني، بالإضافة إلى حالات إيقاف نزيف بالجهاز الهضمي، واستخراج أجسام غريبة، واكتشاف أورام المعدة والقولون.

وأكد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم إجراء المناظير تحت إشراف الدكتور أندرو فاروق فخري أخصائي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمستشفى، والدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل رئيس قسم العمليات، والدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الكرنك الدولى.