أوكازيون بدون تصريح.. الرقابة التجارية تحرر محاضر لعدد من المحال ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حررت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عدداً من المحاضر لمحال تجارية، وذلك لعمل أوكازيون بدون تصريح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه بعد مرور أسبوع على بدء التصفية الشتوية " الأوكازيون " الذى إنطلق يوم الأثنين الماضى الموافق، تم تشديد الرقابة على المحال التجارية، وذلك تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، الذى وجه محمد إبراهيم مدير الرقابة التجارية بتشكيل حملة بقيادة صابر عبد العال وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأضاف، أنه تم المرور على الأسواق وتحديداً فيما يخص مجال البيوع التجارية "الأوكازيون"، وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننة، بإستخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم .

وأشار إلى أنه تم تحرير 17 محضر ل( 17 ) محال تجارية مختلفة بدائرة حى الشرق وذلك لمخالفة القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية لعمل الأوكازيون بدون تصريح من الجهات الرسمية المختصة .

وشدد "ثابت" على التجار بضرورة الإلتزام بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين "أوكازيون بدون ترخيص"، وتم تحرير المحاضر للمحال المخالفة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .