أوقاف الإسكندرية تنظم اليوم الأول للأسبوع الثقافي بعنوان "التكافل المجتمعى"

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأول للأسبوع الثقافى بمسجد شرق المدينة، بإشراف مديرية أوقاف الإسكندرية ،وبحضور نخبة متميزة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف والقارئ والمبتهلين على أن تكون الفعاليات يومياً من المغرب إلى العشاء.

وجاء اللقاء بحضور الشيخ خالد البراوى إمام وخطيب المسجد، القارئ الشيخ السيد محمود فايد ، والدكتور عبدالواحد محمود أبو حطب، وإلقاء الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام كلمة اليوم الأول تحت عنوان "التكافل المجتمعي" ثم ختم اللقاء بابتهال للشيخ محمد علواني بريك.

تأتى هذه النشاطات فى إطار سعى الوزارة، للنهوض بالمستوى العلمى والثقافى ، وزيادة الوعى لدى الجمهور وتبصيرهم بصحيح الدين وإرشادهم إلى الطريق القويم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم بعيدا عن تحريف المحرفين وانتحال المبطلين ، والتحلي بمكارم الأخلاق وغرس القيم من خلال تعاليم الدين القويم.

كما أطلقت أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف فى إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطى المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام لأداء خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع" لإبراز الدور الحقيقي للمسجد وبيان رسالته الوسطية ودوره المجتمعي.