اليوم السابع
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أمير قطر يرسل برقية عزاء للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:54 م
أمير قطر يرسل برقية عزاء للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
كتب: أحمد جمعة

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بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين".

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية للرئيس السيسى في ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطرى ووزير الداخلية، أرسل برقية تعزية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

 

 

 

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس





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