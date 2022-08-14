أمير قطر يرسل برقية عزاء للرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتب: أحمد جمعة

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين".

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية للرئيس السيسى في ضحايا الحريق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطرى ووزير الداخلية، أرسل برقية تعزية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.