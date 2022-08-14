أكرم القصاص: حريق كنيسة "أبو سيفين" صدمة لكل المصريين.. والتضامن طبيعي في ظل دولة المواطنة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، نعزي أنفسنا والمصريين جميعا في شهداء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، وكانت مشاهد محزنة وصدمة لكل المصريين.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إنجي القاضي، شاهدنا التضامن الشعبي والرسمي، وشاهدنا أهالي المنطقة سهلت على سيارات الإسعاف والمطافي دخول المكان، موضحا أن كل مؤسسات الدولة ساهمت للتحفيف على الضحايا بصرف التعويضات أو علاج المصابين، وأهالي المنطقة بدون تفرقة بين مسلم ومسيحي سارعوا للإنقاذ.

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن التحركات تخفف من وقع الأحداث و تقلل من تأثيرات الصدمة، ونتمنى الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، لافتا إلى أنه كان هناك تضامن رسمي وشعبي بشكل واسع والحزن عم جميع الناس بلا استثناء، وهذا طبيعي في ظل دولة المواطنة.