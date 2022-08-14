اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الأحد 14-8-2022 فى مصر

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:37 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 14-8-2022 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات اليوم الأحد 14-8-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.55 للشراء، 19.78 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.11 جنيه للشراء، 23.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.93 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


الدولار

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

اسعار العملات

اسعار العملات في مصر



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