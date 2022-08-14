أخبار الاقتصاد اليوم: 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك السويس

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 14-8-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يوليو الماضى بلغت نحو 3 مليارات و541 مليونًا و343 ألف جنيه.

3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك السويس فى يوليو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و581 شهادة جمركية وارد نهائى خلال يوليو الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت901 مليون و732 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و330 مليونًا و260 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 286 مليونًا و824 ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يوليو الماضى بلغت نحو 3 مليارات و541 مليونًا و343 ألف جنيه.

وزير الإسكان: تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عشرات المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة لخدمة المناطق الريفية بالصرف الصحى، وذلك من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وقال وزير الإسكان: تشمل مشروعات المياه، محطة مياه ديروط وشبكاتها، و3 وحدات حديد ومنجنيز (بنى غالب – مسرع – الحمراء)، ومعالجة الروبة لـ8 وحدات مياه مرشحة نقالى، واستكمال شبكات محطة مياه ديروط، وتوسعات محطة مياه أبنوب والفتح.

وأضاف الوزير: مشروعات الصرف الصحى، تشمل الصرف الصحى المتكامل (صدفا والغنايم – أبنوب والفتح)، وصرف السيب النهائى لمعالجة القوصية، والوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج وخط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي منفلوط وخط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل وخط السيب، وصرف صحي البداري وساحل سليم وخط السيب + غابات شجرية بمساحة 300 فدان، ومحطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب، وتوسعات محطة معالجة البدارى وساحل سليم، وتوسعات محطة معالجة أبوتيج، ومحطة معالجة عرب الكلابات، ومحطة معالجة العطيات البحرية، ومحطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة)، ومحطة معالجة قرى شمال ديروط (دشلوط)، وتوسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، ومحطة معالجة بنى غالب الجديدة، ومحطة معالجة مقترحة بالحوطا الشرقية.

الرقابة المالية تعتمد مقترح البورصة لتعديل آلية التنفيذ العكسي

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى؛ وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، وذلك اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

رواد 2030 يطلق المعسكر الصيفى لحملة "ابدأ مستقبلك"

انطلق اليوم المعسكر الصيفي لطلبة حملة ابدأ مستقبلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن انشطة مشروع رواد 2030 ويستمر في الفترة من 14 إلى 17 أغسطس الجاري بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ابدأ مستقبلك التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال بين طلبة المدارس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المعسكر الصيفي هدفه تشجيع ودعم الطلاب ذو الأفكار المبتكرة على تطويرها وتزويدهم بالمهارات الريادية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعاتهم، بالاضافة إلى مهارات تطوير الشخصية، واعداد الطالب ليصبح رائد اعمال في المستقبل، موضحة أن المعسكر يستهدف طلبة المرحلة الإعدادية وسيضم نحو 70 طالبا وطالبة من مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن حملة ابدأ مستقبلك هدفها توعية الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وإثرائها ودعمها ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية الفكر الريادي فى الأجيال الجديدة واكتساب المهارات المتعلقة به كتوليد الأفكار وبناء فريق العمل والقدرة على حل المشكلات التي من شأنها تطوير قدراتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

أسعار الذهب اليوم الأحد 14-8-2022.. استقرار السوق المحلى والعالمى

شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا عند 1065 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار استقرار سعر الذهب عالمياً عند مستوى فوق 1800 دولار للأوقية، فيما يترقب السوق العالمى بيانات عن الاقتصاد الأمريكى.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 913 جنيها.

عيار 21 سجل 1065 جنيها.

عيار 24 سجل 1217 جنيها.

الجنيه الذهب 8520 جنيها.

في البورصة العالمية استقرت أسعار الذهب واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالى في ظل ضعف عام للدولار الأميركى واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلاً عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 2262.53 دولار للأونصة.