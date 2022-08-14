اليوم السابع
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أبطال الحماية المدنية ينقذون الأطفال والعالقين بحريق كنيسة المنيرة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:29 م
أبطال الحماية المدنية ينقذون الأطفال والعالقين بحريق كنيسة المنيرة.. صور حريق كنيسة المنيرة
كتب محمود عبد الراضي - تصوير خالد كامل

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أظهرت كاميرات المراقبة بمحيط كنيسة المنيرة في إمبابة، رجال الحماية المدنية، وهم يحملون الأطفال وينقذون العالقين بالحريق في مشاهد إنسانية.

 
تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 أغسطس الجارى، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.
 
وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
حريق كنيسة المنيرة (1)
 
حريق كنيسة المنيرة (2)
 
حريق كنيسة المنيرة (3)
 
حريق كنيسة المنيرة (4)
 
حريق كنيسة المنيرة (5)
 
حريق كنيسة المنيرة (6)
 
حريق كنيسة المنيرة (7)
 
حريق كنيسة المنيرة (8)
 
حريق كنيسة المنيرة (9)
 
حريق كنيسة المنيرة (10)
 
حريق كنيسة المنيرة (11)
 
حريق كنيسة المنيرة (12)
 
حريق كنيسة المنيرة (13)
 
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (1)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (1)

الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (2)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (2)

الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (3)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (3)
 
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (4)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (4)
 
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (5)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (5)
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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