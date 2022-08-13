97.92 % النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس الصيدلة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تقديم التهنئة لطلابها خريجى الكلية للعام الجامعى 2021/2022، حيث أعلن عن النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس الصيدلة والتى بلغت 97.92 % مشيراً إلى حصول طلاب الصيدلة الإكلينيكية على سبع مراكز بقائمة العشر الأوائل متنمياً للخريجين التوفيق والسداد فى مجالات عملهم .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة أسماء الطلاب الأوائل والتى جاءت بالترتيب كالتالي نوران سلامه محمد بالمركز الأول، ندى محمد محمود بالمركز الثانى ، شريف هشام إبراهيم بالمركز الثالث ، بيشوى رومانى عوض بالمركز الرابع و سهيله حسن محمد بالمركز الخامس .

فيما أكد الدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطالب أيه مصطفى على حصلت على المركز السادس بينما جاءت الطالبه سمر سليمان سالمان فى المركز السابع يليها على ثروت عبد الله بالمركز الثامن ثم نرمين مدحت فخرى فى المركز التاسع واخيراً ريم أحمد على فى المركز العاشر

هذا وقد أدى الإمتحانات بدور يونية للعام الجامعي 2021/2022 لكلية الصيدلة 204 طالب وطالبة.