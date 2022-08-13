وقال مدير عام الشركة التونسية محمد فريخة - في بيان اليوم - إن عملية الاختيار لهذه المهمة الصعبة تستوجب توافر شروط صارمة من ناحية المعايير العلمية والصحية والبدنية، وقد تم اختيار 8 مرشحات تتوفر فيهن هذه المواصفات، ولهن خبرات كبيرة في مجال المهمات الجوية الصعبة، حيث عبرت جميع المرشحات عن رغبتهن في خوض هذا التحدي التاريخي ورفع الراية الوطنية التونسية في محطة الفضاء الدولية والمساهمة في خدمة الإنسانية.



وأضاف أن المرشحات ستخضعن، في المرحلة المقبلة، إلى اختبارات بدنية وطبية معمقة في تونس وخارجها ليتم لاحقا اختيار مرشحتين ستتوجهان إلى روسيا للخضوع إلى تدريبات في مجال ريادة الفضاء في مراكز وكالة الفضاء الروسية تمتد سنة كاملة، ومن ثم الانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية.



واعتبر مدير عام الشركة أن جميع المرشحات هن فخر للمرأة التونسية ويمثلنها أحسن تمثيل وترشحهن لهذه المهمة هو دليل على شجاعتهن ورغبتهن في تشريف الوطن ودخول التاريخ في واحد من أصعب المجالات .. مشيرًا إلى أن رائدة الفضاء التي سيتم اختيارها ستكلف بمهمة علمية في مجال الفيزياء أو في المجال الطبي بما سيعد خدمة للإنسانية.



وأوضح فريخة أن مشروع أول رائدة فضاء تونسية إفريقية انطلق العمل عليه منذ سنتين وقد حظي بدعم الدولة وتشجيعها من أعلى مستوى، مؤكدا أن نجاح المشروع سيكون نجاحا لتونس وكل أبنائها ورفعا لرايتها بين الأمم.