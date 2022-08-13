اليوم السابع
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6 معلومات حول التعاقد مع استشارى لتصنيع السيارات الكهربائية بالنصر للسيارات

السبت، 13 أغسطس 2022 10:00 م
6 معلومات حول التعاقد مع استشارى لتصنيع السيارات الكهربائية بالنصر للسيارات النصر للسيارات
كتب عبد الحليم سالم

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تعاقدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال شركة النصر للسيارات إحدى شركاتها التابعة مع إحدى الشركات الاستشارية "مستشار تطوير متخصص فى صناعة السيارات"، وذلك بقيمة تصل لنحو 6 ملايين يورو للمساهمة فى سرعة تصنيع سيارة كهربائية فى مصر حيث بلغت قيمة التعاقد مع الاستشارى 5.9 مليون يورو.

وجاءت تفاصيل التعاقد كالتالى..

1 – المشاركة فى كافة مراحل الاختيار والتفاوض مع الشركات المانحة للرخصة بقيمة 650 ألف يورو.

2 – إدارة اعمال التطوير الخاصة بالطراز الذى سيتم تصنيعه بـ 750 ألف يورو.

3 – وضع تطوير التصميم الهندسى والتعديلات الهندسية المناسبة بـ 245 ألف يورو.

4 – وضع النظام الخاص بمراقبة الجودة وإدارة سلاسل الإمداد بـ 115 ألف يورو.

5 – إجراء الاختبار والتحقق من جودة جسم السيارة وإجراءات السلامة بـ 900 ألف يورو.

6- سداد 1.2 مليون يورو دفعة مقمة للاستشارى والباقى بعد الانتهاء.

يشار لأن المفاوضات مستمرة للتعاقد مع شركة بايك الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة. 


النصر للسيارات

السيارات الكهربائية

القابضة للصناعات المعدنية

قطاع الاعمال العام



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