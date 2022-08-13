اليوم السابع
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أكرم القصاص
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40 عاما فى الهندسة.. السيرة المهنية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد.. إنفوجراف

السبت، 13 أغسطس 2022 01:51 م
40 عاما فى الهندسة.. السيرة المهنية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد.. إنفوجراف السيرة المهنية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد

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تولى الدكتور محمد أيمن عاشور منصب وزير التعليم العالى وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الوزارى .. ينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية لأستاذ الهندسة.

والدكتور محمد أيمن عاشور حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات ألفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستإذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.، وكان آخر ما تولى الدكتور أيمن عاشور منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.

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