4 معلومات عن محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

وافق مجلس النواب اليوم على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.. والتي كان من بينها اختيار الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لهشام توفيق.. تعرف عليه في 4 معلومات .

1 - رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزجاج.

2 - رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى

3 - ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4 - حاصل على دكتوراه في الهندسة من جامعة داهاوس بكندا

وقال دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد لـ"اليوم السابع" إن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على رأس أولويات الحكومة والوزراة بطبيعة الحال، من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن هناك العديد من الملفات، التي سيركز عليها منها ملف تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه، وهو ملف في منتهى الأهمية للصناعة ولمصر بصفة عامة، موضحا أنه سيركز أيضا على ملف الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة لدورها في التصدير وزيادة موارد الشركات.

وأشار لأنه ليس غريبا على قطاع الأعمال العام، حيث قاد من قبل شركات قابضة، وبالتالي فإن الملف تقريبا واحد ويسعى لتطويره بشكل كبير الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لدفع عجلة العمل.