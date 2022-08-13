اليوم السابع
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3.8 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بقيمة 33 مليار جنيه حتى يونيو

السبت، 13 أغسطس 2022 05:00 ص
3.8 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بقيمة 33 مليار جنيه حتى يونيو الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 32.95 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022، مقابل 22.55 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2021، كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد فى نهاية يونيو من عام 2022 مقارنة بـ3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
 
وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهى الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 57.82%، وبنسبة 42.51%، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر يونيو عام 2022، وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) فى المركز الثانى من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 36.99%، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 2.63% وأخيرًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بحصة 2.56%.
 
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي.
 
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026 2022)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
 

شركات التمويل متناهي الصغر

التمويل متناهى الصغر

هيئة الرقابة المالية

اخبار الاقتصاد



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