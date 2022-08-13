3 قتلى على الأقل فى تفجير دراجة نارية بمدخل مقر حكومى غربى كابول

وأعلنت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين"، وكان متحدّث باسم الشرطة قد أشار إلى أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" فى شارع تجارى مزدحم فى الحى الواقع في غرب كابول.

وأظهرت لقطات فيديو العديد من الأشخاص على الأرض غارقين فى الدماء.