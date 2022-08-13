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3 سبتمبر الحكم على متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

السبت، 13 أغسطس 2022 02:39 م
3 سبتمبر الحكم على متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت محكمة الجنايات المنعقدة في طرة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز محاكمة متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة، لجلسة 3 سبتمبر للحكم.
 
وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
ويذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.
 
 
 

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