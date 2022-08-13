اليوم السابع
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14 جريحا فى حادث اصطدام سيارة بحانة فى ضواحى واشنطن.. فيديو

السبت، 13 أغسطس 2022 11:43 ص
14 جريحا فى حادث اصطدام سيارة بحانة فى ضواحى واشنطن.. فيديو جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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أفادت سلطات مقاطعة أرلينجتون بضواحى العاصمة الأمريكية واشنطن بأن سيارة اصطدمت بإحدى الحانات في المنطقة أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل، وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية فى بيان عبر "تويتر": "تحقق شرطة أرلينجتون ورجال الإطفاء فى حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده".

وأشار البيان إلى أنه تم نقل ثمانية مصابين إلى المستشفيات المحلية، أربعة منهم في حالة حرجة، فيما تلقى ستة آخرون المساعدة الطبية في الموقع.

وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن السيارة اصطدمت بإحدى الحانات الإيرلندية.

 


أمريكا

الولايات المتحدة

واشنطن

أرلينجتون

رجال الإطفاء



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