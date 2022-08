14 جريحا فى حادث اصطدام سيارة بحانة فى ضواحى واشنطن.. فيديو

أفادت سلطات مقاطعة أرلينجتون بضواحى العاصمة الأمريكية واشنطن بأن سيارة اصطدمت بإحدى الحانات في المنطقة أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل، وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية فى بيان عبر "تويتر": "تحقق شرطة أرلينجتون ورجال الإطفاء فى حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده".

NEW VIDEO: Fire erupts from Ireland’s Four Courts pub in Arlington moments after a vehicle crashed into the building. At least 4 people are critically hurt.



📹: Mira Hougen pic.twitter.com/yNtR4epj2B