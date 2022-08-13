وكيل صحة الدقهلية يكلف وكيل المديرية بالمرور على الوحدات ومراكز الرعاية الأساسية

كلف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتور تامر الطنبولى مدير الرعاية الأساسية، بتكثيف المرور الإشراف، وتفقد جودة الأداء بالإدارات الصحية، وبجميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالمحافظة.

واستهلت جولتها بالمرور على وحدات ومراكز الإدارات الصحية بالمنصورة، دكرنس منية النصر، محلة دمنة، بالفترتين الصباحية والمسائية، وتم المرور على الوحدات الصحية بسلامون القماش، دموه، ميت ضافر، الدراكسة، منشأة السلام، للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومدى التزام الفرق الطبية وتمت إحالة.

وقررت تحويل جميع المخالفين، إلى الشئون القانونية، وتم التنبيه بحسن مقابلة المترددين والمتابعة الدورية لأرصدة الأدوية، والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى، على الوجه الاكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة.