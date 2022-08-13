اليوم السابع
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وزير الزراعة يشكر القيادة السياسية لتجديد الثقة به ويؤكد: مسئولية كبيرة

السبت، 13 أغسطس 2022 03:12 م
وزير الزراعة يشكر القيادة السياسية لتجديد الثقة به ويؤكد: مسئولية كبيرة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت ـ أسماء نصار

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أعرب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى بكل السبل لرفع شأن هذا الوطن.
 
وأكد وزير الزراعة، أن تجديد ثقة القيادة السياسية تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، مطالبا قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مؤكدا أن الجميع شركاء في النجاح.
 
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الثماني سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في المجال الزراعي بدعم كبير من الرئيس السيسي.
 
وكان مجلس النواب قد جدد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأقر تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية.
 

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