وزير الزراعة يشكر القيادة السياسية لتجديد الثقة به ويؤكد: مسئولية كبيرة

كتبت ـ أسماء نصار

أعرب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى بكل السبل لرفع شأن هذا الوطن.

وأكد وزير الزراعة، أن تجديد ثقة القيادة السياسية تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، مطالبا قيادات الوزارة ببذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مؤكدا أن الجميع شركاء في النجاح.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الثماني سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في المجال الزراعي بدعم كبير من الرئيس السيسي.