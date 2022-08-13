نيويورك تايمز: إقرار "النواب" لقانون خفض التضخم ودعم المناخ أكبر انتصار لبايدن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إقرار مجلس النواب الأمريكى لخطة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحة من خلال الموافقة على حزمة بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية وتمديد دعم الرعاية الصحية واستثمار 370 مليارا في برامج المناخ والطاقة، يعد انتصارا سياسيا مهماً للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من 3 أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن وعد أثناء حملته الانتخابية بشبكة أمان اجتماعي جديدة، وتعهد بوضع خطة قوية لمكافحة الاحتباس الحراري. وتعهد بتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال جعل الأثرياء "يدفعون نصيبهم العادل".

كما تعهد أثناء منافسته مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للوصول للبيت الأبيض في عام 2020 ، أنه سيثبت أن الديمقراطية لا تزال تعمل في أمريكا. ومع إقرار مجلس النواب الأخير لقانون خفض التضخم، يستعد الرئيس بايدن لتقديم أحدث الانتصارات التشريعية التي ستنتشر في جميع أنحاء البلاد لعقود.

وقال بايدن على تويتر: "الخيار الذي نواجهه كأمريكيين هو ما إذا كان يجب حماية الأقوياء بالفعل أو إيجاد الشجاعة لبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بفرصة". "اليوم ، شاهدت بفخر أعضاء مجلس النواب الديمقراطي وهم يختارون العائلات على المصالح الخاصة."

ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أنه حتى مع الانتصار التشريعي الأخير ، إلا أن إنجازات الرئيس في الكونجرس أقل بكثير من نطاق وطموح الصفقة الموضوعة سابقا. وذهبت إلى أن تمرير مشروع القانون عكس عدم قدرة بايدن على استعادة الشراكة الأمريكية بين الحزبين كما كشف عن الانتهاكات الأيديولوجية العميقة في حزبه ، الأمر الذي أجبره على قبول نسخة مخفضة إلى حد كبير من أهدافه التشريعية الأصلية.