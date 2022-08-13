اليوم السابع
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة سياحية بعنوان "اعرف مدينتك"

السبت، 13 أغسطس 2022 12:13 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة سياحية بعنوان "اعرف مدينتك" مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى، مبادرة بعنوان "اعرف مدينتك" بدءا من 17 أغسطس الجارى لتعريف المهندسين وذويهم بالأماكن السياحية داخل محافظة الإسكندرية وأهميتها التاريخية.

 

وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن فكرة المبادرة جاءت لتعريف المهندسين وذويهم من الأطفال والأجيال الجديدة بأهمية الأماكن الآثرية داخل محافظة الإسكندرية وأهميتها التاريخية لزيادة الوعى الثقافى لدى المهندسين وذويهم.

 

وأضاف أن المبادرة تضم عدد من الرحلات تبدأ يوم 17 أغسطس الجارى وتشمل مكتبة الإسكندرية، عمود السوارى، المتحف القومى، المسرح الرومانى، متحف المجوهرات وكوم الشقافة.

 

وأكد أنه تم إعداد برنامج مميز للمهندسين وأسرهم للاستمتاع بالاماكن السياحية والأثرية موضحا أن لجنة الرحلات ليس هدفها  تنفيذ رحلات ترفيهية فقط بينما تثقيفية وتوعوية لزيادة الوعى لدى المهندسين وأسرهم وهو واجب مجتمعي تقوم به نقابة المهندسين بالإسكندرية وسط دعم كبير من نقابة المهندسين بالإسكندرية بقيادة الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة لتنفيذ كافة الرحلات الترفيهية والثقافية وتوفير كافة أوجه الدعم لها.

 


 

 


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