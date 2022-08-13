"نستهدف الربح السريع".. اعترافات المتهمين بتصنيع الأسلحة في الساحل

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهمون بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها للمواطنين والخارجين عن القانون، وذلك من خلال ورشة في إحدى الشقق بالساحل، أملا في تحقيق الثراء السريع، بأنهم استهدفوا الربح السريع من نشاطهم المخالف للقانون.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (شخصين) بإدارة ورشة كائن بدائرة القسم لصناعة الأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها، وأمكن ضبطهما، وعُثر بداخل الورشة على (38 قطعة سلاح أبيض "مختلفة الأنواع" – مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع) وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإدارة الورشة "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.