اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 06:40 ص
أكرم القصاص
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نائبة جمهورية تسعى لإقصاء المدعى العام بعد تفتيش منزل ترامب

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 ص
نائبة جمهورية تسعى لإقصاء المدعى العام بعد تفتيش منزل ترامب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهورى مارجوري تيلور غرين، أنها ستسعى لإطلاق إجراءات إقصاء المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، على خلفية تفتيش منزل دونالد ترامب.

وقالت النائبة للصحفيين: "لا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذه الأمور هنا في أمريكا، حيث تتم الإساءة إلى مؤسساتنا العظيمة لغرض التغلب على المنافسين السياسيين. وهذا ليس غرض وجودها، وهذا لا يجب أن يحدث أبدا".

واتهمت تيلور غرين المدعي العام بأنه "تجاوز صلاحياته من أجل الملاحقة السياسية لمنافسي الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضافت أن هدف ذلك منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.

 


ترمب

امريكا

اف بى اى

مارجورى تيلر جرين

الحزب الجمهورى



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