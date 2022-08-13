ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 7 سفن أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20774 طنا تشمل : 2814 طن بودرة جبس و17960 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27970 طنا تشمل : 1863 طن أبلاكاش و7780 طن ذرة و320 طن معدات و12008 أطنان قمح و1087 طن خشب زان و3070 طن حديد و1842 طن أرز.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 884 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 71 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2083 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 13414 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 207325 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 2252 شاحنة.