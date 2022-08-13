اليوم السابع
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معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 05:58 م
معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معامل التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة بالجامعة تعمل على قدم وساق وسط إجراءات احترازية حفظا على سلامتهم والقائمين على تنظيمها.

لافتاً أن كلية التربية النوعية تستقبل يومياً 200 طالب وطالبة من خلال 3 معامل بها 75 جهاز حاسب إلكترونى فضلاً  عن تجهيز المعامل والقاعات التى تقدم الخدمات بواسطة موظفين مؤهلين للتعامل بكل سهولة ويسر مع الطلاب أثناء تسجيل الرغبات.
 
وتابع أن كلية الهندسة تستقبل مابين 50 إلى 100 طالبا وطالبة من أبناء مدينة بورفؤاد.
 
ومن جانبه أكد أن جميع الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، فضلاً عن توفير أدوات التعقيم والتطهير خلال فترة تسجيل الرغبات  حفاظاً على سلامتهم  وسلامة جميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على تنظيم تسجيل الرغبات، مؤكداً أن التسجيل يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.
 
معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب (1)
طلاب الثانوية العامة خلال انتظارهم تسجيل الرغبات
معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب (2)
طلاب الثانوية خلال تسجيل رغباتهم

معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب (3)
معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب 

معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب (4)
 تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة جامعة بورسعيد
 
 

 


معامل التنسيق بجامعة بورسعيد

معامل التنسيق

اخبار مصر

طلاب الثانويه العامه

جامعة بورسعيد



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