معامل التنسيق بجامعة بورسعيد تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

لافتاً أن كلية التربية النوعية تستقبل يومياً 200 طالب وطالبة من خلال 3 معامل بها 75 جهاز حاسب إلكترونى فضلاً عن تجهيز المعامل والقاعات التى تقدم الخدمات بواسطة موظفين مؤهلين للتعامل بكل سهولة ويسر مع الطلاب أثناء تسجيل الرغبات.

وتابع أن كلية الهندسة تستقبل مابين 50 إلى 100 طالبا وطالبة من أبناء مدينة بورفؤاد.

ومن جانبه أكد أن جميع الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، فضلاً عن توفير أدوات التعقيم والتطهير خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على تنظيم تسجيل الرغبات، مؤكداً أن التسجيل يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.