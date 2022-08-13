مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 38 رحلة طيران دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، أكبر عدد رحلات خلال الاسبوع، حيث يستقبل اليوم 38 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة اسبوعية تصل خلال الأسبوع .

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.