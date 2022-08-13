مصرع 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين.. تفاصيل الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم المنيا

سوهاج - محمود مقبول المنيا - حسن عبد الغفار

حصل "اليوم السابع" على الأسماء النهائية لضحايا حادث طريق المنيا الصحراوى والذى خلف ورائه 8 جثامين و19 مصابًا من بينهم 13 مصابًا من سوهاج و5 متوفين.

وأصيب فى الحادث، يوسف أبوالعلا محمود 12 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن يقيم محافظة سوهاج، وحسام صلاح عطية الله 25 عامًا، مصاب بإشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات، ويوسف جمال حسنى 25 عامًا، مصاب بكدمة شديدة بالظهر وإشتباه خلع بالكتف الأيسر وكمة شديدة بالظهر، وياسر محمود عبدالله 21 عامًا، عال مصاب بكدمة شديدة بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات، وإكرام على عبدالله 26 عامًا، مصابة بإشتباه مابعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالساعد الأيمن والساق اليمنى، غاده أبوالعلا سليمان 10 سنوات طفله مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جميعم يقيمون محافظة سوهاج.

ومجهول الأسم والعنوان ذكر يبلغ من العمر 9 شهور مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومجهول الأسم والعنوان أنثى 9 شهور كدمات وسحجات بالجسم، وحنان فؤاد عبدالحميد عبدالرازق 25 سنة كسر مضاعف بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، وجنات عصمت محمود عبدالرازق 6 سنوات طفلة مصابة بإشتباه كسر بالساق اليمنى ، ومحمود عصمت محمود عبدالرازق 7 سنوات طفل مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر يقيمون بمحافظة سوهاج.

كما نتج عن الحادث إيضًا إصابة عبدالله عصمت محمود 4 سنوات طفل بإشتباه ما بعد الإتجاج وسحجات وكدمات، وشويكار فؤاد محمد 23 سنة بإشتباه كسر بالضلوع والفقرات العنقية وريتاج رشدى عبدالرازق 4 سنوات طفلة بإشتباه خلع بالكتف الأيمن ويقيمون بمحافظة سوهاج.

وإصابة حجازى الأدهم محمود 37 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، وإبراهيم صابر محمد 30 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم مجهول الأسم والعنوان 30 عامًا، أنثى بغيبوبة تامة، عبده فاروق أحمد 11 سنة طالب يقيم سوهاج بسحجات وكدمات وإشتباه كسر بالساق اليمنى، مجهول الأسم والعنوان أنثى 5 سنوات مصابة بجروح متفرقة بالجسم وإشتباه كسر بالساق اليمنى.

ونتج عن الحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 شهور وعبده حسن أحمد حسين 60 عامًا، وعبده حسن محمود 8 سنوات وطفله مجهولة الأسم والعنوان 3 شهور وحازم بيومى عطية الله 36 سنة ورفاعى ناحج مختار 21 عامًا، وجثة لذكر مجهول الأسم والعنوان 36 عامًا، ورأفت محمد مهدى 50 عامًا، وبهذا يرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات وفاة من بينهم 5 حالات وفاة من سوهاج وعدد المصابين 19 مصاب ليصبح إجمالي الضحايا 27 شخصًا.

كانت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 19 اخرين باصابات متنوعة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين والجثث الى مستشفى المنيا العام، فيما قامت الأجهزة الامنية بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وأفادت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.