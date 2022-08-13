مصرع طفل وإصابة 6 آخرين إثر سقوط سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقاً وأصيب 6 آخرين فى انقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة وسقوطها فى الترعة، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى الكرنك الدولى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية، مما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، وإصابة 6 آخرين كانوا فى طريقهم لنقل عفش عروسة بإحدى قرى المدينة، وتم على الفور انتقال رجال الإسعاف ومديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة الزينية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان الطفل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، مصرع طالب غرقاً فى نهر النيل بمنطقة شرق الخزان الجديد خلال السباحة فى النيل، وقام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالي بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق طالب في الصف الثاني بالثانوية العامة فى نهر النيل خلال السباحة بمنطقة شرق الخزان الجديد، مساء الجمعة، ويدعى "محمد.ع.ل" طالب ثانوية، وعلى الفور قام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالي بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.