اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل وإصابة 6 آخرين إثر سقوط سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية

السبت، 13 أغسطس 2022 01:25 م
مصرع طفل وإصابة 6 آخرين إثر سقوط سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية حادث تصادم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقاً وأصيب 6 آخرين فى انقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة وسقوطها فى الترعة، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى الكرنك الدولى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بترعة الجنابية بمدينة الزينية، مما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، وإصابة 6 آخرين كانوا فى طريقهم لنقل عفش عروسة بإحدى قرى المدينة، وتم على الفور انتقال رجال الإسعاف ومديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة الزينية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان الطفل المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، مصرع طالب غرقاً فى نهر النيل بمنطقة شرق الخزان الجديد خلال السباحة فى النيل، وقام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالي بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بغرق طالب في الصف الثاني بالثانوية العامة فى نهر النيل خلال السباحة بمنطقة شرق الخزان الجديد، مساء الجمعة، ويدعى "محمد.ع.ل" طالب ثانوية، وعلى الفور قام رجال المسطحات المائية برفقة الأهالي بالبحث عن جثمان الطالب المتوفى لعدة ساعات وتم انتشال جثمانه ونقلها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


الاقصر

سقوط سيارة فى ترعة بالاقصر

اخبار اليوم

مدينة الزينية

مصرع طفل واصابة 6 فى حادث

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادثى سير بالبحيرة

السبت، 13 أغسطس 2022 12:29 م

مصرع عامل بالسكة الحديد صدمته سيارة نقل ثقيل أثناء غلق مزلقان بالشرقية

السبت، 13 أغسطس 2022 11:14 ص

مصرع شاب على يد شقيقه إثر طعنة بالصدر بسبب معايرة المجنى عليه له بشبرا الخيمة

السبت، 13 أغسطس 2022 10:58 ص

تفاصيل مصرع 4 أشقاء سقط عليهم سلك كهربائي بالفيوم أثناء ري أرض زراعية.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 10:43 ص

مصرع 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين.. تفاصيل الحالة الصحية للمصابين فى حادث تصادم المنيا

السبت، 13 أغسطس 2022 09:18 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة